Economia Emater-GO investe no melhoramento e variedade do pequi

A Emater-GO tem um trabalho de melhoramento genético, clonagem e seleção de diferentes genótipos de pequi, com o objetivo de colocar no mercado cultivares com boas características para o consumo in natura e para uso industrial. O material das melhores plantas nativas, ou seja, que produzem mais frutos e com maior qualidade, é clonado e armazenado num banco de germoplasma p...