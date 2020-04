Em vídeo divulgado neste domingo (5) o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (PSDB) aparece ao lado do secretário de Governo Ernesto Roller e do presidente da CDL do município para dizer que a cidade irá cumprir o decreto estadual emitido pelo governador Ronaldo Caiado com medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

O prefeito pretendia contrariar o novo decreto do governo estadual para reabrir o comércio no município, alegando que a população está passando fome com a determinação do cumprimento de isolamento social.

No vídeo o secretário de Governo diz que conversou com o gestor municipal e que ficou decidido pelo cumprimento das regras de quarentena. “Sabemos que é um momento que exige sacrifício e esforço de todos”, completa Roller agradecendo a compreensão do prefeito.

Já Naçoitan Leite ressalta que não concorda com a situação “mas vamos atender o pedido por esse decreto do governador”.

