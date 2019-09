Economia Em tom de crítica Witzel diz que falta liderança para avanço rápido de reformas O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) disse que há lentidão no andamento da reforma da Previdência, resultado de uma falta de liderança

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), sinalizou nesta segunda-feira, 9, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, falha ao liderar sua base no Congresso Nacional para agilizar as reformas estruturais necessárias. Ele afirmou que há lentidão no andamento da reforma da Previdência e disse que isso seria resultado de uma falta de liderança. Questionado sobre ...