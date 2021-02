Economia Em tendência de alta, usados e seminovos desaparecem do mercado Forte demanda e falta do produto faz com que veículos comprados no ano passado possam ser revendidos hoje pelo mesmo valor

A longa fila de espera por alguns modelos e a alta nos preços dos automóveis zero quilômetro aqueceram muito o mercado de usados, que vive um momento de falta de produtos e disparada de preços. Quem comprou um carro novo ou seminovo no ano passado, hoje ainda consegue vendê-lo por praticamente o mesmo preço que pagou. Com estoques reduzidos, os revendedores de usados estão...