Economia Em reunião, Guedes expõe desentendimento no governo e diz que ‘tem ministros querendo aparecer’ Ministro da Economia se referiu aos integrantes do governo que defendiam um programa de obras e investimentos públicos para solucionar a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus

O ministro Paulo Guedes (Economia) expôs desentendimentos com integrantes do governo que defendiam um programa de obras e investimentos públicos para solucionar a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, durante a reunião do dia 22 de abril, cujo vídeo foi divulgado nesta sexta-feira por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre eles, Guedes citou a “digital” d...