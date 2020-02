Economia Em recuperação, indústria goiana cresce 2,9% em 2019 Foi o terceiro melhor desempenho do País, puxado pelo aumento na fabricação de veículos e biocombustíveis e nas exportações de carne bovina

Mesmo em um ano difícil, a indústria goiana conseguiu fechar 2019 com crescimento de 2,9% na produção, a terceira maior elevação do País, atrás apenas do Paraná e do Amazonas. O bom desempenho é resultado, entre outros fatores, do forte incremento na produção de veículos automotores, da expansão na fabricação de biocombustíveis, principalmente etanol, e do aumento da...