Economia Em quatro meses, desemprego cresce 27,6%, diz IBGE Em maio, a população desocupada era de 10,1 milhões, número que passou para 12,9 milhões em agosto. Em comparação com julho, a taxa de desocupação no país subiu de 13,1% para 13,6%

O desemprego no Brasil aumentou 27,6% em quatro meses de pandemia, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em maio, a população desocupada era de 10,1 milhões, número que passou para 12,9 milhões em agosto. Em comparação com julho, a taxa de desocupação no país subiu de 13,1% para 13,6%. As regiões Norte e Nordeste foram as ma...