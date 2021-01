Economia Em quarta alta seguida, dólar volta a R$ 5,50 e acumula alta de 6% em 2021 Na máxima do pregão, foi a R$ 5,5160, mas perdeu força com a intervenção do Banco Central, que vendeu US$ 500 milhões em swap cambial

Em seu quarto pregão consecutivo de alta o dólar fechou a R$ 5,5030, valorização de 1,60% nesta segunda-feira (11), maior patamar desde 5 de novembro. O turismo está a R$ 5,673. Na máxima do pregão, foi a R$ 5,5160, mas perdeu força com a intervenção do Banco Central, que vendeu US$ 500 milhões em swap cambial. Nos seis pregões de 2021 até aqui, a moeda dos...