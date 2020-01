Economia Em novo comunicado, Ghosn nega que família tenha auxiliado sua fuga do Japão No Líbano desde o último dia 30, ex-todo-poderoso da aliança Renault-Nissan arquitetou fuga cinematográfica de sua prisão domiciliar em Tóquio

No segundo comunicado que divulgou desde que escapou da prisão domiciliar, em Tóquio, na última segunda-feira, 30, o ex-todo-poderoso da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, negou que sua família tenha tido participação em sua fuga para Beirute, no Líbano. "As alegações da mídia que minha esposa Carole e outros membros da minha família tiveram um papel importante na m...