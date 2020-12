Economia Em novembro, 414,5 mil vagas de emprego formais foram criadas no país Geração de postos de trabalho no 2º semestre fez com que o saldo se tornasse positivo no acumulado de 11 meses, mas desemprego já atinge 14 milhões

Foram criadas 414.556 vagas com carteira assinada no País em novembro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira (23). É o quinto mês consecutivo de saldo positivo. O resultado do mercado de trabalho bateu recorde na série histórica para um mês de novembro.Com a retomada da geração de postos de...