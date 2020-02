Economia Em nova alta, dólar fecha em R$ 4,32 Moeda americana subiu ante divisas fortes e de emergentes, em meio a renovadas preocupações com os efeitos do coronavírus

O dólar voltou a subir nesta segunda-feira (17) depois de duas sessões de queda, quando o Banco Central injetou US$ 2 bilhões em dinheiro novo no mercado. Hoje, sem leilão extraordinário de dólares e com volume de negócios muito baixo, por causa do feriado nos Estados Unidos, o dólar à vista fechou em alta de 0,67%, a R$ 4,3292. A moeda americana subiu ante divisa...