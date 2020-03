Economia Em Miami, Bolsonaro diz que governo é leal a políticas econômicas de Guedes O presidente também afirmou que “qualquer um dos nossos ministros estão habilitados para enfrentar quaisquer desafios”

Em dia de pânico nos mercados financeiros mundiais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a empresários em Miami que o governo brasileiro é leal às políticas econômicas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e que os ministros do País estão prontos para enfrentar desafios. “Na questão econômica, como disse, confiança acima de tudo. Temos na pessoa do min...