Economia Em meio a correções de preços, bolsa fecha com alta modesta e renova recorde Entre as principais referências do mercado para os próximos dias, que já influenciam os preços das ações, está o início da safra de balanços do terceiro trimestre

O bom desempenho das ações do setor financeiro e das ações da Petrobras garantiu mais uma alta do Índice Bovespa, que renovou seu recorde histórico nesta quarta-feira, pelo terceiro pregão consecutivo. Um dia após a votação que aprovou a reforma da Previdência, diversos grupos de ações ingressaram em um movimento de realização de lucros, o que não aconteceu com os papéis d...