Economia Em meio a avanços do coronavírus, dólar vai a R$ 4,44 e Bolsa cai Queda nos preços do petróleo e aumento do risco político também motivaram cautela do mercado

A confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, a queda nos preços do petróleo e o risco político no país aumentaram a cautela do mercado e, com isso, o dólar, nesta quarta-feira (26) já tingiu R$ 4,44 no início da tarde. Antes mesmo da abertura do pregão, às 13h nesta quarta-feira, o BC anunciou leilão das 13h30 às 13h40 de até 10.000 contratos de swap ...