Economia Em meio à crise financeira, só salário dos servidores públicos cresce Renda dos trabalhadores privados estagnou. IBGE registra maior diferença entre as áreas

Levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra que desde o segundo trimestre de 2014 –quando o Brasil entrou oficialmente em recessão– a renda média do setor privado estagnou, enquanto os servidores públicos tiveram ganho real de 10%. No 1º semestre de 2019, o rendimento médio dos trabalhadores do setor público foi de R$3.706. Já os ...