A crise econômica causada pela pandemia de coronavírus tem elevado a procura por negociação de aluguel entre proprietários e inquilinos. A área comercial tem maior demanda por conta da impossibilidade da abertura de vários comércios em Goiás devido a decreto estadual, que estabeleceu período de isolamento social. Mas a renda de quem não tem uma casa própria pode estar comprometida por esse cenário, o que faz aumentar pedidos de flexibilização para residências também.

A única regra é o diálogo e deixar o que for firmado como um aditivo do contrato de locação, conforme orientam especialistas. Isso porque o poder público ainda não se manifestou sobre o assunto. Há projeto de lei no Congresso Nacional para impedir ações de despejo por período até 30 de outubro deste ano. Ele já passou pelo Senado, mas precisa ser aprovado na Câmara antes de ser sancionado pelo presidente para começar a valer.

Entre as negociações que ocorrem nesse período, há casos de até 50% de desconto no valor do aluguel. Isso foi o que o proprietário da Única.Com, Fernando Faustino de Miranda, conseguiu, por exemplo. Ele possui uma loja na Rua 44 e outra na Bernardo Sayão e emprega cerca de 60 pessoas. Para preservar os empregos, ele começou os ajustes das contas pelo diálogo com os donos dos pontos. Em um deles será cobrado apenas os dias que o comércio ficou aberto em março.

“Na Bernardo Sayão, conversei com o proprietário e ficou acertado 50% de desconto. De prontidão ele aceitou”, pontua sobre pagamento que era feito com cheques semestrais. Os primeiros 15 dias do decreto de isolamento social do governo também foram descontados para a proprietária da Santorine Camisaria, Vanessa Márcia de Assis, em suas duas lojas na Rua 44. Porém, explica que o custo de condomínio se mantém e isso é um peso para quem está parado.

Ela demitiu 12 funcionários e afastou outros três. “Mesmo com isenção do aluguel a gente fica com uma realidade incerta”, pontua. Para a empresária, o desconto no custo que soma R$ 24 mil por mês foi significativo para ajudar o negócio a sobreviver, mas revela não ser uma realidade de todos. “Tem amigos que já decretaram falência”, diz.

Do outro lado, o presidente da Associação Empresarial da Região da 44, Jairo Gomes, que é sócio em quatro empreendimentos, defende que também não é fácil para os locadores por conta das despesas, que também existem. “Mas temos de olhar para o lojista que está na ponta e faz a economia girar.” Em seus pontos, ele não cobrará, por enquanto, os 30 dias em que por decreto o comércio ficará de portas fechadas, mas pontua que cada um tem liberdade de fazer a sua flexibilização. Em shoppings da região metropolitana de Goiânia, também não há um consenso.

No Passeio das Águas Shopping, foi adiada a cobrança dos aluguéis e foi concedida a isenção dos fundos de promoção até a reabertura e redução em 20% dos encargos condominiais. Enquanto no Bougainville houve queda de 50% da taxa de aluguel mínimo, de 30% das despesas condominiais e de 50% da contribuição do fundo de promoção. Já o Buriti isentou o pagamento de 50% do valor total do aluguel e prorrogou o pagamento dos outros 50%. A taxa de condomínio ficou em 30% e o fundo de promoção não foi cobrado.

“Tem de ter boa negociação, porque não vai poder ter despejo e se o lojista mudar não será fácil alugar”, defende o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Goiás (Sindilojas-GO), Eduardo Gomes. O período não é considerado perdido para novos negócios, segundo o diretor de operações da URBS Imobiliária, Marcell Abranches. Ele conta que descontos ou novos prazos têm ocorrido nos casos de locais que não podem abrir e isso é provado por documentos para tentar um acordo com o dono do imóvel.