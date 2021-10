Economia Em Goiânia, número de isentos deve crescer 28,4%

Em Goiânia, se o projeto de reforma do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), que tramita no Congresso Nacional, for aprovado, a quantidade de contribuintes que vai entrar na faixa de isenção deve aumentar em, aproximadamente, 28,4%. Atualmente, de acordo com dados do Ministério da Economia, a capital goiana possui 356.310 contribuintes, dos quais 149.669 são ise...