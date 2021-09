Economia Em Goiás, preço do etanol na usina é o maior em 12 anos O valor nominal do litro no último dia 10 era R$ 2,918, de acordo com o indicador Cepea/Esalq; nos postos do Estado, aumentou em média R$ 0,13 em duas semanas

Atualizada ás 20h58 O litro do etanol está em alta nos postos de combustíveis em Goiás, aumentou em média R$ 0,13 em duas semanas. O que reflete o fato de que o custo do produto está pressionado pelos resultados no campo. Com o impacto do clima seco, das geadas e das queimadas na cana-de-açúcar, a expectativa é de que as usinas parem a produção mais cedo este ano. P...