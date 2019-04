Economia Em Goiás, ministra da Agricultura defende fim da tabela de frete Durante discurso na abertura da Tecnoshow Comigo 2019, em Rio Verde, Tereza Cristina disse que tabelamento é “perverso”

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu, nesta segunda-feira (8), o fim da tabela do frete rodoviário. “Precisamos acabar com a tabela de frete. É ruim para todos os lados”, disse a ministra durante a abertura da 18ª edição da Tecnoshow Comigo, que é realizada no município de Rio Verde. Tereza ainda classificou a criação da tabela como “tiro no pé” e “perversa” Para a mini...