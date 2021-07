Economia Em Goiás, governo abre 300 vagas de cursos gratuitos de formação profissional a partir de 15 anos Inscrições seguem até 30 de julho e aulas serão ministradas pela internet

Estão abertas as vagas para o ‘Programa Novos Caminhos’ que oferece cursos profissionalizantes para jovens com idade a partir de 15 anos. No total são 125 vagas para o curso de Assistente Administrativo (160h); 125 vagas para o curso de Assistente de Recursos Humanos (160h) e 50 vagas para o curso de Assistente de Logística (160h). As inscrições seguem até a próxima s...