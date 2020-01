Economia Em Goiás, 22% da arrecadação de ICMS vem dos combustíveis Estado descarta plano de Bolsonaro de cortar imposto para reduzir preços nos postos; Goiás possui a terceira maior alíquota para a gasolina do País

Os preços dos combustíveis estão num período de tendência de alta no mercado. A gasolina, por conta da crise no Oriente Médio, e o etanol, devido ao período de entressafra de cana-de-açúcar. Como alternativa para conter a disparada dos valores nas bombas, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos Estados que reduzam o valor do ICMS cobrado sobre os combustíveis neste momento. Mas os...