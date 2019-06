Economia Em Goiás, 21,4% viram alvos de cobrança

Quase 30% dos consumidores goianos foram avalistas de alguém no primeiro semestre deste ano, como mostra a pesquisa “Endividamento do Consumidor Goianiense”, feita recentemente pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas (Cepem) da Unialfa. Destes, 21,4% acabaram cobrados repetidas vezes, 15,8% ficaram com o nome sujo durante algum tempo e 17,4% se viram obriga...