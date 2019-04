Economia Em evento ruralista, Bolsonaro promete isenção para quem atirar em invasores

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou ontem um evento com ruralistas no interior de São Paulo para afirmar que vai enviar ao Congresso um projeto de lei que isenta de punição o produtor que atirar contra invasores de terras. Bolsonaro disse que a proposta em gestação no governo - uma promessa de sua campanha eleitoral - “vai dar o que falar”, mas ajudará a combater a vi...