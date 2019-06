Economia Em dia de leitura de relatório, deputados chegam cedo à comissão da Previdência Parlamentares busca garantir as primeiras inscrições para a discussão. O primeiro a chegar foi Alexandre Frota (PSL)

No dia da leitura do relatório da reforma da Previdência, deputados governistas e de oposição chegam cedo ao plenário da comissão especial para garantir as primeiras inscrições para a discussão. A sessão estava marcada para 9h30 desta quinta-feira (13) mas por volta das 6h o deputado Alexandre Frota (PSL-SP) inaugurou a fila em frente à sala, ainda fechada. O relat...