Economia Em dia 'D' para Previdência, Bolsonaro deixa tema de lado em visita à Câmara Presidente participou de um culto de Santa Ceia realizado pela Frente Parlamentar Evangélica e, depois, de uma sessão solene em homenagem aos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus

No dia decisivo para a proposta que altera as regras de aposentadoria do País, o presidente Jair Bolsonaro, que passou parte da manhã na Câmara dos Deputados em dois eventos religiosos, não citou explicitamente a reforma da Previdência ou a "Nova Previdência", como vem sendo tratada a proposta pelo Planalto. O único momento em que fez referência espontânea à reforma f...