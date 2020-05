Economia Em dia com dólar buscando R$ 6,00, crise política arrefece e divisa recua Reaproximação do presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aliviou a tensão

A sessão de negócios no mercado de câmbio desta quinta-feira, 14, foi marcada pela alta volatilidade. O dia teve início com a escalada do dólar em direção à marca histórica dos R$ 6,00 em um movimento onde estavam impressos fatores externos, mas principalmente domésticos, estes, ligados ao cenário político e à possibilidade de desarranjo das contas públicas no pós-pandemia. ...