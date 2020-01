Economia Em Davos, vou relatar que tiramos Brasil da margem de abismo fiscal, diz Guedes Ministro participa do Fórum Econômico Mundial, que começa nesta terça-feira, 21

O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu relatar no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que o governo Jair Bolsonaro tirou o Brasil "da margem de abismo fiscal em que estava" com as reformas econômicas que vem conduzindo, como a da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, o "choque de energia barata" e a "desestatização do mercado de crédito". Guedes ...