Economia Em crise, Estados recorrem ao STF e conseguem fôlego de R$ 12 bilhões nos caixas Levantamento diz que ministros apoiaram 78 de 99 ações

Em crise financeira, Estados conseguiram desde o ano passado decisões favoráveis do Supremo Tribunal Federal (STF) com potencial de dar um fôlego de R$ 12 bilhões aos seus caixas. Levantamento feito pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, aponta que os ministros ficaram do lado dos governadores em 78 de 99 ações apresentadas à Cort...