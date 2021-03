Economia Em carta aberta, banqueiros e economistas cobram do governo medidas efetivas no combate à Covid-19 Documento, que conta com mais de 500 assinaturas, afirma que a situação econômica e social trazida pelo agravamento da pandemia no País é desoladora

Grandes banqueiros e economistas do país assinaram e divulgaram, ontem, uma carta aberta em que pedem medidas mais eficazes para o combate à pandemia de coronavírus.Entre as mais de 500 assinaturas estão nomes ligados ao mercado financeiro como José Olympio Pereira (presidente do Credit Suisse), Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles (co-presidentes do conselho de adm...