Economia Em busca de cliente, banco médio oferece ganho maior na renda fixa Em instituições de menor porte, rendimento do CDB pode ser até 28,9% maior que nos cinco maiores bancos do País

Na hora de escolher um investimento em renda fixa, bancos médios, digitais ou mesmo algumas fintechs podem ser opção mais rentável do que instituições tradicionais. Levantamento feito pelo buscador de investimentos Yubb mostra que o rendimento do CDB chega a 28,9% a mais nos bancos médios do que nas cinco maiores instituições do País, considerando opções de liquidez d...