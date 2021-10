Economia Em agosto, inflação impactou as vendas em Goiás Supermercados e hipermercados venderam 7% menos que em agosto de 2020

As vendas do comércio varejista goiano também sentiram o impacto da alta nos preços em agosto. Após um crescimento de 4,1% no mês de julho, o volume de vendas no Estado recuou 4,2% sobre o mês anterior e 5,4% na comparação com o mesmo período de 2020, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE. O resultado negativo em relação ao ano passado foi pux...