Economia Em ação de R$ 1,1 bilhão, Justiça bloqueia bens de ex-donos de Dako e Continental Administradores da massa falida alegam gestão abusiva e predatória dos sócios, cujos bens foram bloqueados; além de Mabe, GE e família Penteado, pessoas físicas e executivos tornaram-se réus, após rastreamento de e-mails e provas

Os administradores da massa falida da Mabe do Brasil (antigos donos das marcas Dako e Continental) conseguiram bloquear na Justiça os bens dos controladores da companhia. Em 2016, a Mabe fechou as portas no País e deixou na mão cerca de 2 mil trabalhadores. A Capital Administradora, que representa a massa falida da empresa, entrou com um processo judicial avaliado em R...