Economia Em 2 meses, governo de Goiás realizou R$ 76 milhões em pedidos emergenciais Estado fez solicitações para aquisição de 916 mil itens, entre materiais e serviços para combate à Covid-19, com dispensa de licitação, seguindo lei e decreto governamentais

Em nome do combate ao coronavírus, o governo de Goiás realizou solicitações de compras emergenciais que somaram R$ 76,052 milhões em dois meses. Elas foram realizadas com regras simplificadas para aquisição de bens, serviços e insumos, como compra direta com dispensa de licitação e pregões mais rápidos. Isso baseado em flexibilizações permitidas por lei federal e por d...