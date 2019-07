Economia Em 2 meses, BNDES quer abrir 'caixa-preta' Novo presidente do banco busca ‘110% de transparência’, embora instituição já venha abrindo mais dados

O primeiro passo do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, para abrir a "caixa-preta" da instituição, tarefa definida por ele próprio como "meta zero", de máxima prioridade, será pesquisar sobre o tema. É necessário saber como e quando o BNDES começou a ser identificado como "caixa-preta", disse Montezano o...