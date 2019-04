Economia Em 12 meses, cesta básica sobe quase 20,2% em Goiânia Alta de preços na capital, a maior do País, foi puxada pelo feijão carioquinha e pela batata; compra de alimentos básicos já consome 47,2% do salário mínimo

Os preços dos 11 produtos alimentícios que compõem a cesta básica do goianiense acumulam alta de 20,2% nos últimos 12 meses, maior alta no período entre todas as capitais pesquisadas. Somente em março, o reajuste foi de 4,09% na capital, o que reduz o poder de compra do trabalhador. Essa forte alta na inflação anual dos alimentos foi puxada, principalmente, pelos elevados índice...