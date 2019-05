Economia Em 12 meses, cesta básica já subiu 21,7% em Goiânia Preços dos alimentos voltaram a subir para o goianiense em abril; grandes vilões dos reajustes na capital foram o feijão e o tomate

Os preços dos alimentos que compõem a cesta básica já subiram, em média, 21,7% no período de um ano em Goiânia. Os maiores vilões desta inflação dos gêneros alimentícios básicos foram o feijão carioquinha, que acumula uma alta de 131,4% entre abril de 2018 e abril de 2019, e o tomate, que ficou 55,5% mais caro no período. Essa grande variação está pesando muito no bolso d...