Economia Elon Musk ultrapassa Bezos e se torna o homem mais rico do mundo Segundo a lista de bilionários da Bloomberg, Musk superou Bezos em US$ 1,5 bi

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, se tornou a pessoa mais rica do mundo de acordo com Índice de Bilionários da Bloomberg, superando Jeff Bezos, da Amazon. Incluindo os ganhos desta quinta-feira (7) em ações da Tesla, Musk, 49, tinha um patrimônio líquido de mais de US$ 188,5 bilhões, US$ 1,5 bilhão a mais do que Bezos. A riqueza de Musk foi impulsionad...