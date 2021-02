Economia Elon Musk perde posto de homem mais rico do mundo após ações da Tesla caírem Empresa sofreu queda de 2,4% nas ações nesta terça-feira (16), e a fortuna de Musk diminuiu cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em um dia

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, perdeu o posto de homem mais rico do mundo, segundo ranking da Bloomberg. Com a queda de 2,4% das ações da Tesla nesta terça-feira (16), a fortuna de Musk diminuiu cerca de US$ 4,5 bilhões (R$ 24,2 bilhões) em um dia, e Jeff Bezos, ex-presidente da Amazon, retomou o primeiro lugar da lista de bilionários. Bezos tem fortuna...