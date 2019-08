Economia Eleição na Argentina contamina Bolsa brasileira; dólar encosta em R$ 4 e fecha com alta de 1,09% Ibovespa teve perda de mais de 2% depois que o presidente argentino, Mauricio Macri, foi derrotado nas eleições primárias deste domingo

O cenário internacional já adverso ganhou novo ingrediente nesta segunda-feira, 12, com as eleições primárias na Argentina, que apontaram para a derrota do atual presidente, Mauricio Macri. Os temores do ressurgimento de uma política intervencionista no país vizinho, com risco de calote e outros desdobramentos, atingiram em cheio a Bolsa brasileira. Entre a...