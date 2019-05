Economia Eficiência energética vai ter apoio estratégico

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai ter um posicionamento estratégico para apoiar tecnologias, produção e consumo de gás natural e biocombustíveis, afirmou ontem o presidente do banco, Joaquim Levy, em vídeo apresentado à plateia do evento Futuro da Mobilidade - mais eficiência energética e menos impacto ambiental, na sede do banco, no ce...