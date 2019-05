Economia ‘Efeito Avianca’ faz preço de passagem aérea subir até 140% Em recuperação judicial, companhia devolve jatos e cancela voos, derrubando a oferta de assentos em certas frequências; maior alta registrada foi no trecho Rio–Salvador, cuja média passou de R$ 574,14, em abril de 2018, para R$ 1.377,32, no mês passado

Com a redução da oferta de voos no País decorrente da crise da Avianca Brasil, os preços das passagens aéreas nas principais rotas da companhia já registram altas de até 140%. A estimativa é que as tarifas continuem pressionadas pelo menos nos próximos quatro meses, até que a venda dos ativos da Avianca seja concluída, segundo fontes do mercado. Um levantamento da Voopter,...