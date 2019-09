Economia Educação, Economia e Defesa são pastas prioritárias, diz Waldery O Ministério da Educação recebeu R$ 1,99 bilhão, o Ministério da Economia, por sua vez, recebeu R$ 1,75 bilhão, e o Ministério da Defesa foi contemplado com R$ 1,65 bilhão.

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, explicou que 65% dos R$ 8,300 bilhões distribuídos livremente na liberação desta sexta-feira no orçamento de 2019 vão para as pastas de Educação, Economia e Defesa porque esses são os maiores ministérios da esplanada. "Além disso, são áreas definidas como prioritárias pelo governo", acrescentou.O Mini...