Economia Eduardo Bolsonaro diz que assinou contra privatização da Eletrobras por engano Deputado publicou um vídeo em sua conta do Twitter para explicar que não foi advertido do teor da frente parlamentar contrária à privatização

Após reportagem apontar que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, assinou a criação de uma frente parlamentar contrária à privatização da Eletrobras, Eduardo publicou vídeo em sua conta no Twitter, na noite desta sexta-feira, 5, para explicar que não foi advertido do teor da frente e para insistir que permanece a f...