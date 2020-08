Economia Editoras depositam esperanças no Congresso para barrar tributação dos livros Com a reforma tributária, o governo propõe a criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), a partir da fusão de PIS e Cofins, com alíquota geral de 12%

A proposta de reforma tributária do governo deve encarecer em 20% o preço dos livros. É o que mostra cálculos do Snel (Sindicado Nacional dos Editores de Livros), da CBL (Câmara Brasileira do Livro) e da Abrelivros. O governo propõe a criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), a partir da fusão de PIS e Cofins. A alíquota geral ...