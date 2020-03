Economia Economista teme pânico do mercado financeiro com surto do coronavírus Para especialista, instabilidade que já dura duas semanas pode trazer não-linearidades e gerar uma crise sistêmica

O pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) e economista-sênior da LCA Consultores, Braulio Borges, avalia que a maior preocupação com o surto de coronavírus é o pânico que está ocorrendo no mercado financeiro. No seminário Perspectivas 2020 - 1º trimestre, evento realizado em parceria do Ibre/FGV com o jornal O Estado de S...