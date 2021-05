Economia Economia recomenda veto à prorrogação de prazo do Imposto de Renda, diz pasta em nota Prazo para a declaração já foi adiado anteriormente pela Receita Federal de 31 de abril para 31 de maio

O Ministério da Economia divulgou nesta quarta-feira (5) que solicitou ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) o veto à proposta do Congresso que adiaria para 31 de julho o prazo para a entrega da declaração e pagamento da primeira cota do Imposto de Renda. O PL (projeto de lei) 639, do deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR), foi aprovado pelo Congresso em abril ...