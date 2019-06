Economia Economia goiana ainda não se recuperou da crise Dados do IBGE mostram que varejo, serviços e indústria não voltaram ao patamar que estavam em 2013, antes do início da recessão

A economia goiana ainda não conseguiu se recuperar do estrago causado pela crise que teve início em 2014. Apesar dos números demonstrarem leve melhora desde 2017, nenhum setor conseguiu voltar ao mesmo patamar que estava no início de 2013 ou no primeiro trimestre de 2014, em determinados casos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o...