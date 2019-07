Economia Economia esperada com reforma da Previdência é de R$ 933,5 bi em 10 anos, diz Marinho Secretário da Previdência e Trabalho avaliou texto aprovado em primeiro turno pela Câmara dos Deputados

O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a economia esperada agora com a reforma da Previdência é de um total de despesas economizadas em dez anos de R$ 914,3 bilhões. Com adição do CSLL, há acréscimo de R$ 19,2 bilhões. Com isso, o total geral da economia da reforma da Previdência em dez a...