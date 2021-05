Economia Economia encolhe 1,59% em março com agravamento da pandemia, diz indicador do BC Com a população em casa, o consumo diminuiu e a atividade econômica despencou

A atividade econômica encolheu 1,59% em março, segundo o indicador IBC-Br do BC (Banco Central) divulgado nesta quinta-feira (13). O mês foi marcado por nova rodada de lockdowns em diversas cidades do país em razão do agravamento da pandemia de Covid-19. O indicador, contudo, veio melhor que as projeções do mercado para o período. Economistas consultados pela Bloomb...