Economia Economia cresce 1,14% em junho após queda em maio, diz indicador do BC Número superou as expectativas do mercado. Economistas consultados pela Reuters esperavam crescimento de 0,4%.

A economia cresceu 1,14% em junho, de acordo com o indicador IBC-Br do BC (Banco Central), que mede o desempenho da atividade econômica, divulgado nesta sexta-feira (13). No ano, o índice acumula alta de 7,01%. O número superou as expectativas do mercado. Economistas consultados pela Reuters esperavam crescimento de 0,4%. O resultado positivo veio após queda ...